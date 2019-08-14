Россияне стали реже разводиться

За первые шесть месяцев 2019 года число разводов в России снизилось на 64,4 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, показатель уменьшился на 21,8%.

Больше всего разводов зафиксировано в Карелии, Ненецком автономном округе и Удмуртии. Меньше всего стали разводиться на Чукотке, а также в Магаданской, Псковской и Саратовской областях.

Что же касается свадеб, то их число за указанный период также снизилось, но здесь показатель отличается – на 12,6%. Как уточняет Росстат, за указанный период было заключено 333,1 тысячи браков. При этом лидерами по числу свадеб стали два региона - Тува и Ингушетия.

В июле 2017 года в России поставили рекорд по числу свадеб. В частности, в стране зарегистрировали 150 тысяч браков. При этом, за период с января по сентябрь того же года было заключено 826 тысяч браков.