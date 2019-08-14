Последствия смертельного ДТП в Дагестане попали на видео

На федеральной автодороге «Кавказ», возле села Алмало Кумторкалинского района в Дагестане, произошло ДТП, в котором погибли четыре человека и трое пострадали.

Происшествие произошло около 23:00. По данным ГУ МВД по республике Дагестан, LADA Priora выехала на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с ВАЗ-2114.

«В результате аварии четыре человека погибло на месте, трое пострадало. Состояние одного из пострадавших – критическое», - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальной странице ведомства в Instagram.

Известно, что среди пострадавших есть двое несовершеннолетних детей. На место трагедии выехал начальник УГИБДД МВД по Республике Дагестан Александр Шалагин. На данный момент сотрудниками ГИБДД и следственно-оперативной группы выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно о столкновении автомобилей на трассе Темрюк - Краснодар – Кропоткин. Одна из машин по неустановленной причине допустила выезд на полосу встречного движения, что привело к аварии, в результате которой погибли пять человек.