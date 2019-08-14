Голос народа: Facebook уличили в нелегальной расшифровке аудиосообщений пользователей
Компания Facebook была уличена в неправомерных действиях: организация привлекала сотни подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей.
При этом привлекаемые к правонарушениям сотрудники якобы не знали, откуда получены данные записи. По их словам, зачастую записи были непристойного содержания, но зачем компании понадобились голосовые сообщения пользователей - пока не ясно.
В свою очередь, в Facebook уже подтвердили факт расшифровки аудиосообщений. В компании отметили, что больше так делать не будут, уточняет агентство Bloomberg. Расшифровка сообщений была прекращена более недели назад, говорится в публикации.
Отмечается, что пользователи, чьи сообщения были прослушаны, якобы выбрали предусматривающий расшифровку вариант в приложении Facebook Messenger.
Ранее сообщалось, что Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов за массовую утечку личных данных пользователей. Руководство социальной сети теперь обязано погасить штраф в ближайшее время.