Голос народа: Facebook уличили в нелегальной расшифровке аудиосообщений пользователей

Компания Facebook была уличена в неправомерных действиях: организация привлекала сотни подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей.

При этом привлекаемые к правонарушениям сотрудники якобы не знали, откуда получены данные записи. По их словам, зачастую записи были непристойного содержания, но зачем компании понадобились голосовые сообщения пользователей - пока не ясно.

В свою очередь, в Facebook уже подтвердили факт расшифровки аудиосообщений. В компании отметили, что больше так делать не будут, уточняет агентство Bloomberg. Расшифровка сообщений была прекращена более недели назад, говорится в публикации.

Отмечается, что пользователи, чьи сообщения были прослушаны, якобы выбрали предусматривающий расшифровку вариант в приложении Facebook Messenger.

Ранее сообщалось, что Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов за массовую утечку личных данных пользователей. Руководство социальной сети теперь обязано погасить штраф в ближайшее время.