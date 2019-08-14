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Не поможет: врачи оценили возможный эффект от 4-дневной рабочей недели

Тамара Астапенкова
03:46 14.08.2019
По мнению специалистов сокращенная рабочая неделя не окажет положительного эффекта на жизнь и здоровье россиян.
Не поможет: врачи оценили возможный эффект от 4-дневной рабочей недели
© Фото: Gary Burchill, moodboard, Globallookpress

Врачи оценили идею о сокращении рабочей недели до 4 дней. По их мнению, 95 процентов людей будут проводить дополнительный выходной в безделье. Более того, они прогнозируют рост пациентов, страдающих ожирением.

«В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. 95% людей будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением», - рассуждает врач-терапевт Елена Тихомирова.

Напомним, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда предложение о переводе россиян на четырехдневную рабочую неделю с обязательным сохранением прежнего размера зарплаты. В ФНПР подчеркнули, что с подобной инициативой выступают и в других странах. Кроме того, положительный опыт уже существует. В некоторых государствах, на отдельных предприятиях уже сейчас действует 35-часовая рабочая неделя.

Однако врачи оптимизма ФНПР не разделяют. Терапевт Елена Тихомирова отметила, что у человека, который любит свою работу, из-за лишнего выходного могут появится страхи, фобии и неврозы. Не поможет 4-дневная рабочая неделя и во время эпидемии гриппа, так как распространению вируса способствуют непроветриваемые помещения.

«По моему опыту, количество людей, заболевших гриппом в больших организациях, и тех, кто сидит дома, одинаковое, потому что гриппом заражаются, в первую очередь, в непроветриваемых помещениях - метро, автобусах, маршрутках. А если человек не работает, он все равно куда-то выходит», - приводит слова Тихомировой РИА Новости.

По мнению врача-психиатра Льва Пережогина люди, занимающиеся тяжелым неквалифицированным трудом будут недовольны сокращению рабочих дней, так как их зарплата зависит не от качества выполненной работы, а от количества. Что касается личной жизни, до дополнительный выходной будет играть положительную роль только в том случае, если в семье наблюдаются хорошие отношения.

«Представьте себе ситуацию: у вас появился лишний выходной и у вашего мужа, если вы любите друг друга, для вас это повод провести время вместе, сходить куда-то, семья счастлива, а если отношения плохие, то это лишний день для раздражения», - сказал врач-психиатр.

Ранее стало известно о сообщении Министерства труда и социальной защиты, что вопрос  о 4-дневной рабочей неделе будет обсуждаться с участием всех задействованных сторон, как работников, так и работодателей.

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