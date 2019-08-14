В России изменилась концепция развития сети 5G

Наиболее приоритетной для развития 5G в России является полоса радиочастот 3,4-3,8 ГГц. Об этом сообщается в доработанном Минкомсвязью проекте концепции развития данной технологии.

Буквально накануне рассматривалась другая версия концепции: ключевым там назывался «экзотический» диапазон 4,4-4,99 ГГц. Однако его недостаточно для покрытия сетями 5G крупных городов.

Участники рынка выражали опасения, что без 3,4–3,8 ГГц развития новых технологий в РФ может замедлиться. При этом не исключено, что пользователи остались бы без 5G-смартфонов.

В результате в Минкомсвязи представили новую позицию. Тем не менее, нынешняя версия концепции, вероятнее всего, не последняя, уточняет сайт газеты «Известия».

Ранее вице-премьер Максим Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО рассказал, что в Москве, Санкт-Петербурге и Казани появятся коммерческие сети 5G. В этих городах уже существуют пилотные зоны.

Пятое поколение мобильной связи, которое сменит 3G и 4G, наиболее востребовано в городах-миллионниках, где необходима высокая скорость соединения.