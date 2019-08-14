Меркель возложила вину за прекращение ДРСМД на Россию

Россия «доказуемо нарушила» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, говоря в контексте остановки действия договора по причине выхода из него США.

Канцлер высказалась по поводу прекращения ДРМСД на пресс-конференции в Берлине.

«Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора», – цитирует Меркель ТАСС.

По ее словам, таким образом оказался нанесен ущерб европейской и мировой архитектуре безопасности. Меркель подчеркнула, что совместно с партнерами из НАТО Германия будет настаивать на дальнейшем ограничении вооружений.

«Это будет нашей задачей на ближайшие годы», – сказала она.

Договор ДРСМД утратил силу со 2 августа по причине выхода из него США. В МИД РФ такой шаг со стороны западных партнеров резко осудили. После ликвидации документа президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности и поручил Министерству обороны РФ и Службе внешней разведки следить за действиями США.

Ранее сообщалось, что США отказались от осмотра в закрытом режиме российской ракеты 9М729. Штатам предлагали убедиться, что она не нарушает положения ДРСМД, пояснил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.