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Орешкин ответил на слова Трампа о возможном выходе США из ВТО

Тамара Астапенкова
23:46 14.08.2019
Министр экономического развития считает бессмысленным отказ от участия во Всемирной торговой организации, так как эффективной альтернативы для нее пока нет.
Орешкин ответил на слова Трампа о возможном выходе США из ВТО
© Фото: пресс-служба президента РФ

Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о возможном выходе США из Всемирной торговой организации (ВТО). Российский политик считает, что подобная ситуация не стала бы фатальной для организации. А отказ от участия в ВТО он назвал бессмысленным, поскольку на дынный момент эффективной и глобальной альтернативы для организации нет.

Ранее Трамп заявил, что «если придется», то США могут выйти из ВТО. Также президент добавил, что по его мнению правила Всемирной торговой организации позволяют некоторым странам «пользоваться» Штатами для собственного обогащения.

На это заявление Максим Орешкин ответил, что выход США из организации может дать толчок к реформированию не только самой ВТО, но и правил, переговоры по которым сейчас находятся в тупике.

Российский политик добавил, что США уже не в первый раз грозятся выйти из организации, что, по его мнению, больше напоминает «переговорные приемы».

«Если такого рода “напоминания” начинают раздаваться слишком часто, то они становятся похожи на переговорные приемы, призванные произвести впечатление на контрагентов по обсуждаемым торговым сделкам», - приводит слова Орешкина РИА Новости.

Министр уточнил, что на подобную мысль наводит и позиция американских дипломатов в Женеве по вопросу функционирования системы разрешения споров. По его мнению, блокируя работу апелляционного органа ВТО, американская сторона создает для себя дополнительные рычаги влияния на своих торговых партнеров, что помогает ей достичь выгодных для себя решений по реформированию организации.

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