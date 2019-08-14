Вечно молодой: обнаружен продукт для «отсрочки» старости

Сохранить здоровье мозга и отодвинуть наступление деменции можно благодаря традиционной индийской пряности - куркуме. Например, индусы ежедневно добавляют ее едва ли не во все блюда.

Исследователи в своей работе отталкивались от факта, что деменция, которая так же известна как старческой слабоумие, среди жителей Индии встречается гораздо реже. В Японии, где отмечена самая высокая продолжительность жизни, деменция распространена широко: именно здесь медики ищут и анализируют способы по ее профилактике.

Группа ученых из Лос-Анджелеса изучила диету индийцев, после чего исследователи обратили внимание именно на куркуму. По мнению специалистов, регулярное употребление этой специи может улучшить память и когнитивные функции. Дело в том, что в данной пряности содержится куркумин – именно он оказывает такое влияние на здоровье. Это вещество имеет противовоспалительные и антиоксидантные свойства, что положительно влияет на сосуды головного мозга.

Еще одна группа участников эксперимента не имела проблем с памятью, однако существовали признаки развития, например, болезни Альцгеймера, о чем говорило наличие микроскопических амилоидных бляшек в головном мозге. Перед стартом участники прошли тест на выявление когнитивных нарушений, после чего его проводили каждые полгода. Группе было предложено употреблять куркумин не менее двух раз еженедельно по 90 миллиграмм в течение полутора лет.

В результате люди, которые принимали эту специю 18 месяц подряд, улучшили память и внимание. Сами испытуемые отмечали, что у них улучшилось настроение, сообщает сайт «Российской газеты».

Еще одним немаловажным элементом стал комплекс полиненасыщенных жирных кислот Omega-3, который так же способен уменьшать воспалительные процессы в сосудах и препятствовать отложению холестерина на их стенках. Больше всего этот комплекс содержится в жирных сортах морской рыбы, а также в печени трески.

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