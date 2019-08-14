Под Геленджиком сгорел дотла перевозивший 19 пассажиров автобус: видео

На трассе недалеко от Геленджика загорелся рейсовый автобус, в котором находилось 19 человек и два водителя. Инцидент произошел в районе села Михайловский перевал.

Как уточнили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило в 20:44 по местному времени.

«В 21:04 – локализация пожара на площади 20 квадратных метров, в 21:12 пожар был полностью ликвидирован», - отметили спасатели.

Вместе с тем известно, что огонь охватил всю площадь автобуса. Несмотря на серьезность ситуации, всех людей удалось вовремя эвакуировать: погибших и пострадавших нет.

В настоящее время администрация муниципального района решает вопрос о расселении пассажиров, а также о доставке их к месту назначения.