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Снайпер «Азова»* подорвался на мине в Донбассе

Наталия Майорова
02:41 14.08.2019
Украинский снайпер носил позывной Бич. Он также был представлен к ордену «За мужество III степени».
© Видео: Народная милиция ЛНР, YouTube © Фото: Sergii Kharchenko, globallookpress

Снайпер полка «Азов»* Роман Романенко погиб при подрыве на фугасе в Донбассе. Он числился «профессиональным снайпером» и неоднократно был отмечен знаками отличий, сообщили в пресс-службе подразделения.

Романенко носил позывной Бич. Он также был представлен к ордену «За мужество III степени», говорится в публикации.

В самопровозглашенной ЛНР ранее сообщали о подрыве бойцов ВСУ при минировании участка у линии соприкосновения в районе населенного пункта Рассадки. Тогда стало известно, что Киев обратился к Народной милиции (НМ) ЛНР с просьбой обеспечить условия для эвакуации тел погибших.

В свою очередь, в НМ ЛНР заявляли о передаче останков погибшего Романенко представителям гуманитарного проекта «Эвакуация 200» при министерстве обороны Украины. Однако тогда же стало известно, что украинские силовики открыли огонь по военнослужащим самопровозглашенной республики, которые эвакуировали тело погибшего, сообщает «Украина.ру».

В НМ ЛНР добавили, что командование украинской операции объединенных сил направило снайперов к линии разграничения в Донбассе, позволив им стрелять по военнослужащим и мирным жителям вопреки перемирию.

Новое, третье по счету с начала 2019 года перемирие вступило в силу с 00:01 21 июля 2019 года. На этот раз режим прекращения огня на Донбассе должен был стать бессрочным, о чем была достигнута договоренность контактной группой по урегулированию конфликта. Стороны договорились о начале всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия в день досрочных парламентских выборов на Украине.

Однако вечером 20 июля, за несколько часов до наступления перемирия, ВСУ нанесли удар по городу Первомайску в ЛНР. В результате обстрела погибла женщина, семь человек, среди которых девочка трех лет, получили ранения различной степени тяжести.

* «Азов» - запрещенная на территории Российской Федерации организация

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