Перед смертью солист The Prodigy накопил долгов на 7,3 миллиона фунтов

У ушедшего из жизни солиста The Prodigy Кита Флинта обнаружили многомиллионные задолженности. Перед смертью артист успел накопить долгов по кредитам и налоговым отчислениям на сумму в 7,3 миллиона фунтов.

В частности, в числе прочего, Флинт задолжал по выплатам своей сети пабов De Bohun Inns Limited 500 тысяч фунтов. Общее состояние музыканта до выплаты долгов составляло более 10 миллионов фунтов, но уже после оно приравнялось к 4,3 миллиона.

Как сообщает издание The Sun, всего лишь за несколько дней до смерти артист выставил на продажу собственный особняк в английском графстве Эссекс. Его цена составила 1,5 миллиона фунтов. За последние два года за работу в составе The Prodigy Флинт заработал аналогичную сумму.

Напомним, тело мертвого Кита Флинта обнаружили в его доме в Великобритании утром 4 марта. По основной версии, вокалист культовой группы покончил с собой, не пережив расставания с женой – Маюми Каи.