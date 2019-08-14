Эксперты дали советы по выбору школьной формы

Качественная школьная рубашка должна стоить не меньше 700 рублей, приличные пиджак, брюки или сарафан – не менее полутора тысяч. В преддверии 1 сентября эксперты рассказали, как правильно выбирать детям форму для предстоящего учебного года.

При покупке формы ориентироваться стоит не только на цену, но и на состав изделия. По словам президента национального союза школьной и форменной одежды Александры Алдушиной, вещь брать не стоит, если в ней более половины синтетики. Отдавать предпочтение нужно натуральным и искусственным волокнам – шерсти, хлопку и вискозе. Специалисты говорят, что с каждым годом некачественной формы становится меньше.

«Формы, несоответствующей обязательным требованиям, неудобной в эксплуатации, на рынке становится меньше. И связано это с тем, что уходит дешевый сегмент, который раньше появлялся в преддверии учебного года», – рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Соратцева.

Ежегодно перед новым учебным годом Роскачество проверяет детскую школьную одежду по 50 показателям. В будущем всех производителей формы заставят бороться за хорошую оценку – в 2019 году в России хотят создать специальный ГОСТ.