Голливудский актер Эрик Робертс заявил, что хочет получить гражданство России

Голливудский актер Эрик Робертс изъявил желание получить гражданство России. Об этом он сказал на международном турнире по боевому самбо, прошедшему в Сочи.

Актер стал почетным гостем спортивного мероприятия. Сам он обладает черным поясом по тхэквондо и всегда был большим любителем боевых искусств. Говоря обо всем этом, Робертс упомянул и свою любовь к российской стороне.

«Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Я никак не дождусь, когда получу российское гражданство», - рассказал актер РИА Новости.

Он назвал Россию романтичной, отметив, что в каждой стране своя прекрасная жизнь.

Напомним, ранее российское гражданство уже успели получить американский боец смешанных единоборств Джэфф Монсон, актер и продюсер Стивен Сигал, южнокорейский конькобежец Виктор Ан, боксер Рой Джонс-младший и французский актер Жерар Депардье.