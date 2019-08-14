Пакистан запросил срочное проведение заседания Совбеза ООН

Пакистан запросил срочное проведение заседания Совета безопасности ООН из-за действий Индии, связанных с отменой особого конституционного статуса штата Джамму и Кашмир. Эта территория является спорной между Индией и Пакистаном, из-чего возникали вооруженные конфликты.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши направил письмо в Организацию, в котором говорится о необходимости обсудить ситуацию, возникшую «из-за недавних агрессивных действий Индии». Глава МИД поясняет, что эти действия могут представлять угрозу миру и безопасности, а также «подрывают международно признанный спорный статус Джамму и Кашмира».

«Пакистан не будет провоцировать конфликт. Но Индия не должна принимать нашу сдержанность за слабость», - приводит слова из письма Шаха Махмуда Куреши Reuters.

Напомним, что в начале августа в Индии был представлен законопроект об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. У этой территории есть особые привилегии. Так, например, у штата есть собственная конституция, а возглавляет его не губернатор, а президент.

«Если Индия решит вновь прибегнуть к использованию силы. Пакистан будет вынужден ответить в целях самообороны, используя все свои возможности», - написал глава МИД Пакистана.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, который в августе является председателем Совбеза ООН, сообщил, что СБ ООН «обсудит этот вопрос и примет соответствующее решение».