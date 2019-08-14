Поисковики международной экспедиции «Волховский фронт» показали первые находки

Международная экспедиция «Волховский фронт. Апраксин» из почти семи сотен поисковиков начала работу возле урочища Вороново в Кировском районе Ленинградской области. Среди первых находок – медали «За оборону Ленинграда» и неразорвавшаяся граната.

Несмотря на то, что поисковые работы ведутся на этом месте уже не первый год, каждый раз удается отыскать что-то новое.

«Добираем оставшиеся останки павших бойцов. Раньше поиск был другой. Не было такого понятия, как археология, стол. Работали под лопату. Сейчас все перебирается, все аккуратно», – рассказал поисковик отряда «Савояр» из Тюменской области Ростислав Ольховский.

Руководитель поисковых работ экспедиции Илья Дюринский также добавил, что большинство останков солдат находятся очень глубоко под слоем грунта – до 6-7 метров.

Почти сразу после приезда поисковикам удалось обнаружить сразу две медали «За оборону Ленинграда», а также неразорвавшуюся гранату Ф-1. Найденные предметы пополнят коллекции военных музеев. Останки же солдат после экспедиции захоронят на воинском мемориале.

Военно-историческая экспедиция «Волховский фронт. Апраксин» организована Поисковым движением России совместно с Министерством обороны РФ. Она призвана детально исследовать места кровопролитных боев близ урочища Вороново, где с сентября 1941-го по январь 1944 года погибли до 29 тысяч советских солдат. Бойцы отрядов из 25 регионов России, а также шести стран – Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы и Молдовы – будут вести поиски до 24 августа.