Бельевая угроза: в РЖД рассказали об обратной стороне работы проводников

Начальник управления обслуживания пассажиров ФПК ОАО РЖД Андрей Сондык рассказал «Звезде» об особенностях деятельности работников поездных бригад, а в частности, проводников, и о правах и обязанностях пассажиров по отношению к ним.

По словам Сондыка, в обязанности проводников входит уборка и слежение за порядком на местах. Работники поезда должны собирать у пассажиров белье по прибытии поезда на конечную станцию, а также застилать его отдельным категориям граждан и по умолчанию в вагонах СВ и люкс-класса. В новых вагонах-трансформерах проводники застилают и верхние, и нижние полки. Но Сондык упомянул и другую стороны деятельности проводников.

«Работа с пассажирами – это всегда тяжелая работа. Бывают разные пассажиры, но так как мы являемся обслуживающим персоналом, наша обязанность, конечно же – учитывать пожелания пассажиров и выполнять их просьбы», - сказал глава управления обслуживания.

Он также отметил, что при возникновении конфликтных ситуаций проводник может позвать для их разрешения начальника поезда. Но при этом, представитель ФПК подчеркнул, что не стоит в принципе допускать конфликтов.

«Мы должны вести себя по отношению друг к другу все-таки спокойно и лояльно. Мы находимся в общественном месте, и от этого зависит комфорт и уют поездки», - призвал Сондык.

Напомним, ранее в РЖД и транспортной прокуратуре разрешили вопрос о том, кто должен убирать постельное белье в вагонах дальнего следования – пассажиры или проводники. Мнение оказалось единогласным: в соответствии с законодательством России, в обязанности пассажиров вагона это не входит.