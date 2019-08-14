Мать избитой в Ингушетии девочки потребовала вернуть ее

Мать избитой девочки из Ингушетии потребовала вернуть себе ребенка обратно. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в республике Зарема Чахкиева.

По словам Чахкиевой, мать пострадавшей девочки приехала к ней с адвокатом. Она заявила, что хочет забрать ребенка. Кроме того, женщина потребовала оплатить ей билеты в Москву.

«Если бы она в самом начале, когда это все произошло, обратилась, сказала: "Вот, я мать. Ребенка у меня забрали насильно", был бы разговор. А сейчас уже тема закрыта, где она раньше была?», - рассказала уполномоченный по правам ребенка РИА Новости.

Семилетнюю Аишу привезли в клиническую больницу Ингушетии 4 июля. У девочки началась гангрена рук. Ребенка было решено перевезти на лечение в столицу. По подозрению в избиении своей племянницы была арестована Макка Ганиева, с которой ребенок жил без оформления документов об опеке.