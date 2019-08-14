Врача в Свердловской области судят за попытку облегчить боль тяжелобольной пациентки

Врачу-гинекологу из города Новая Ляля в Свердловской области грозит восемь лет лишения свободы за сбыт наркотических веществ. Олег Баскаков попытался дать страдающей от сильных болей пациентке опиоидное лекарство, не внеся его в карту назначений.

Обычные обезболивающие 74-летней тяжелобольной пациентке не помогали, а потому врач попытался дать ей психотропный опиоидный анальгетик из списка строгого учета. Неиспользованные лекарства остались у Баскакова после смерти матери. Однако старшая медсестра пресекла действия гинеколога и обратилась в полицию. Доктор получил выговор, также ему теперь грозит тюремный срок.

«Если такие лекарства остаются, человек умирает раньше, чем эти лекарства применены, они не могут быть просто брошены, применены к любому иному пациенту. Эти лекарства должны быть утилизированы или переданы в соответствии с существующими регламентами и требованиями», – объяснил «Звезде» юрист Янис Юкша.

Врач Баскаков является единственным гинекологом на весь город. В его квалификации коллеги не сомневаются: по их словам, за два с половиной года он поставил на ноги не одну сотню пациенток. Пойти в обход законодательства доктор решил, чтобы как можно быстрее помочь мучившейся женщине. Теперь судьбу Баскакова будет решать суд: если он не учтет весомыми обстоятельства, которые толкнули врача на подобные действия, гинеколог может лишиться свободы на срок до восьми лет.