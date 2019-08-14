Замминистра обороны РФ рассказал о тонкостях заключенного СССР и Германией пакта

В Российском историческом обществе представили рассекреченные документы о пакте Молотова - Риббентропа. Договор был подписан СССР и Германией в 1939 году за несколько дней до начала Второй мировой войны, и новые опубликованные данные свидетельствуют, что, вопреки расхожим суждениям, советское руководство не симпатизировало нацистам.

Представленные бумаги говорят о том, что соглашение для СССР было вынужденным. Рассекреченные документы обсудили участники круглого стола, среди которых были председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов.

«Что же дало заключение российско-германского договора о ненападении? Страна получила почти двухлетнюю отсрочку от прямого военного столкновения с Германией», - рассказал замминистра.

Также, по словам Картаполова, договор позволил в последующем перенести границы на запад до 350 километров, что обеспечило возможность более надежной обороны.