Судебные слушания об аресте активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре. На задолженность голландских «дочек» «Газпрома» перед головной организацией, а также акции оператора «Голубого потока» компании BSPC в мае прошлого года наложил арест Окружной суд Амстердама по ходатайству компании «Нафтогаз Украины», говорится в отчете российской компании за 2019 год.

Процесс в Швеции по оспариванию решения Стокгольмского арбитража намечен на сентябрь-октябрь 2020 года. По транзитному спору «Газпрома» и «Нафтогаза» суд обязал выплатить украинской компании 2,56 млрд долларов, но российская компания это решение обжаловала. Также «Нафтогазу» присудили выплатить «Газпрому» два миллиарда долларов.

С лета прошлого года «Нафтогаз» пытается взыскать средства с «Газпрома» в принудительном порядке через арест активов. Ранее стало известно, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции «Газпрома» на принудительное исполнение решений арбитража в Стокгольме.