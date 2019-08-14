С вокзала Донецка впервые за пять лет отправятся поезда

Железнодорожный вокзал в Донецке начнет перевозку пассажиров после пятилетнего перерыва. С 19 августа откроется движение по двум пригородным направлениям.

Поезда будут следовать до станций Мандрыкино и Еленовка, подконтрольных Донецкой Народной Республике. На их пути также будет несколько остановок, следует из сообщения пресс-центра вокзала.

Движение поездов с вокзала Донецка прекратилось летом 2014 года в результате боевых действий на территории. До этого момента поезда связывали Донецк со многими городами Украины, России, Белоруссии и Казахстана. Ежесуточно вокзал принимал до 35 тысяч пассажиров и считался одним из самых современных в Украине: в его реконструкцию к чемпионату мира по футболу в 2012 году вложили 120 миллионов долларов. В 2014 году из-за обстрела Донецка здание вокзала было повреждено.