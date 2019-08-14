В РЖД и прокуратуре рассказали, кто должен убирать постельное белье в поездах

В Федеральной пассажирской компании рассказали «Звезде», кто должен убирать постельное белье в вагоне поезда. По словам ведомства, пассажиры РЖД не обязаны делать это самостоятельно, так как это не является их обязанностью.

В ФПК рассказали, что по просьбе пассажиров проводник застилает постельное белье, но в первую очередь помощь оказывается пассажирам с детьми, пожилым и людям с ограниченным физическими возможностями.

«Это ответственность и обязанность проводника пассажирского вагона. Он самостоятельно соберет белье после прибытия поезда на конечную станцию», - рассказал «Звезде» начальник управления обслуживания пассажиров ФПК ОАО РЖД Андрей Сондык.

Также он описал ситуацию, в которой проводник может повести себя агрессивно, ультимативно требуя от пассажира собрать за собой белье. По словам Сондыка, пассажир абсолютно правомочен отказать в данном требовании и потребовать в свою очередь вызвать начальника поезда для решения конфликтной ситуации, который заставит проводника выполнять его обязанности.

Помимо прочего, в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре также заявили, что уборка белья регламентирована законодательно. По словам помощницы прокурора Екатерины Коротковой, согласно пункту правил стандартов работы РЖД, пассажиры не должны заботиться о белье сами.

«Уборка пастельного белья и спальных принадлежностей, а также уборка места пассажира осуществляется проводником после выхода пассажира на станции прибытия», - пояснила Короткова.

Напомним, причиной возникшего спора об обязанности убирать белье стало опубликованное в социальных сетях видео, на котором пассажирка поезда, не желающая делать это самостоятельно, гневно кричит на проводницу, нелицеприятно обзывая ее. Однако работница РЖД в ответ угрожала женщине и даже грозилась вызвать полицию.