Командующий дальней авиации рассказал о беспосадочном перелете двух Ту-160 на Чукотку

Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили продолжительный беспосадочный перелет на Чукотку. Руководил этим командующий дальней авиацией, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Он рассказал, что перелет стал частью летно-тактических учений.

«Задача была отработана впервые в прошлом году также парой Ту-160, в этом году задачу повторили. Во втором экипаже пришли довольно молодые летчики, которые в рамках своей подготовки готовятся перебазироваться на оперативный аэродром, в том числе и на такой удаленный», - рассказал Кобылаш.

Ракетоносцы провели в воздухе более восьми часов, преодолев 6000 километров. После этого они приземлились на аэродроме Анадырь. В учениях также задействованы стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ил-78.