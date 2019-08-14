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В посольстве России в Сирии рассказали о работе по поиску Олега Мельникова

Егор Левин
18:09 14.08.2019
По словам представителя посольства, проводятся все необходимые действия и проверяются все сообщения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: oleg__melnikov, VK

В посольстве России в Сирии прокомментировали пропажу руководителя волонтерского движения «Альтернатива» Олега Мельникова на территории арабской республики. По словам представителя посольства Александра Козленко, в связи со случившимся проводятся все необходимые действия и все сообщения проверяются.

«Мы с нашими сирийскими коллегами продолжаем работу по проверке данной информации. Это дело не из простых, так как практически вся территория провинции под контролем боевиков. Как только появятся новые данные, которые мы могли бы сообщить, мы обязательно это сделаем», - заявил Козленко.

Также он уточнил, что информация о том, что Мельников прячется на территории Идлиба, проверяется в том числе.

Напомним, глава «Альтернативы» Олег Мельников перестал выходить на связь из Сирии, где находился со своими единомышленниками с целью обнаружения сведений о состоянии сирийских военнопленных, удерживаемых боевиками. Позже в центре «Альтернатива» сообщали, что Мельников прячется в связи с объявленной за его жизнь наградой.

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