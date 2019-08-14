Украинские полицейские лишились служебных машин из-за огромного града
Мощный ураган оставил после себя множественные разрушения в нескольких населенных пунктах Украины. В частности, град размером с куриное яйцо повредил весь автомобильный парк Черновицкого отдела полиции – у машин выбиты стекла.
В городе Старожинец сильный ветер сорвал крыши с десятков жилых домов и четырех школ, в некоторых зданиях выбиты окна. Кроме того, градом уничтожены сельскохозяйственные посевы.
В Черниговской области разряды молний вызвали несколько серьезных пожаров в частных домах, частично разрушены кровли десятков зданий. Сотни населенных пунктов из-за разгула стихии остались без электричества. Из людей при этом никто не пострадал.
Ранее ураганный ветер пронесся по Перми. Упавшие деревья повредили автомобили, ветром также унесло палатки проходившей в городе ярмарки.