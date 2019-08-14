На Васильевском острове в Санкт-Петербурге горит бизнес-центр

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове загорелась кровля кирпичного здания, в котором располагается бизнес-центр. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Из здания эвакуировано 550 человек.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС РФ, информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 17:00. Пожар возник в здании, расположенном по адресу: Василеостровский район, малый проспект Васильевского острова, д. 58. По предварительным данным, в четырехэтажном бизнес-центре загорелась кровля. Также отмечается, что два верхних этажа здания находились на ремонте. В результате происшествия никто не пострадал.

К тушению огня было привлечено 135 человек и 33 единиц техники. В готовность приведена авиация МЧС.