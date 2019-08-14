Инна Чурикова опровергла госпитализацию своего мужа

Российская актриса театра и кино Инна Чурикова в разговоре со «Звездой» опровергла госпитализацию своего мужа, режиссера Глеба Панфилова. По ее словам, с ним все в порядке и ничего страшного не произошло.

«Нет, нет, нет. Все дело в том, что он просто советовался с врачом. Сейчас он едет домой. Все нормально» , - заявила Чурикова.

Ранее СМИ сообщили о срочной госпитализации Панфилова в Москве. В качестве возможной причины этого был назван внезапный инфаркт.