СМИ сообщили о госпитализации мужа Инны Чуриковой в тяжелом состоянии

Мужа актрисы Инны Чуриковой, режиссера Глеба Панфилова, госпитализировали в Москве. Причиной случившегося может быть инфаркт, сообщает паблик Mash.

Утверждается, что самочувствие 85-летнего артиста резко ухудшилось в среду, 14 августа. Сообщается также, что в связи с этим его госпитализировали в одну из столичных больниц в срочном порядке.

В течение ближайшего времени врачи обследуют Панфилова и поставят режиссеру диагноз.

Официальных подтверждений данной информации пока не поступало.