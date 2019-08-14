СМИ сообщили о госпитализации мужа Инны Чуриковой в тяжелом состоянии
Артист резко почувствовал себя плохо днем в среду, 14 августа.
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Globallookpress
Мужа актрисы Инны Чуриковой, режиссера Глеба Панфилова, госпитализировали в Москве. Причиной случившегося может быть инфаркт, сообщает паблик Mash.
Утверждается, что самочувствие 85-летнего артиста резко ухудшилось в среду, 14 августа. Сообщается также, что в связи с этим его госпитализировали в одну из столичных больниц в срочном порядке.
В течение ближайшего времени врачи обследуют Панфилова и поставят режиссеру диагноз.
Официальных подтверждений данной информации пока не поступало.