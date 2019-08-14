Схватка панды с покрышкой в Московском зоопарке попала на видео

Обитатель Московского зоопарка панда Жуи вступил в схватку с покрышкой, которая висела в вольере животного. Видеоролик с борьбой панды против шины столичный зоопарк разместил на своей официальной странице в Facebook.

На кадрах Жуи отчаянно борется с покрышкой, пытаясь сорвать ее с цепи. Он прокручивает шину через себя, наваливается на нее всем телом, пролезает под нее, но все усилия оказываются тщетными. Вскоре, потеряв интерес к противнику, панда удаляется прочь.

Два больших бамбуковых медведя - самец Жуи и самка Диндин - были доставлены из китайской провинции Сычуань в Москву в конце апреля 2019 года. В начале мая они прошли ветеринарный контроль и поступили в Московский зоопарк. Некоторое время панды находились на карантине.

Первого июля Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольера Жуи и Диндин. Наблюдать за жизнью животных теперь могут круглосуточно жители всех регионов страны.