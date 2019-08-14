Более 70 азербайджанских военнослужащих будут учиться в России

Сегодня на военно-морской базе Военно-морских сил Азербайджанской Республики состоялась встреча первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова с заместителем министра обороны по личному составу - начальником главного управления по личному составу министерства обороны Азербайджанской Республики генерал-лейтенантом Керимом Велиевым.

Перед началом встречи делегации возложили цветы к монументу Гейдара Алиева – 3-го Президента республики. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества.

Руслан Цаликов отметил, что «сегодня на безвозмездной основе готовим 132 азербайджанских военнослужащих и будет принято в новом учебном году еще 74 человека».

«У нас хорошие отношения в области образования, и я бы хотел выразить благодарность за ту помощь, которую вы оказываете в подготовке наших военнослужащих. За последние 12 лет в России подготовлено более 300 специалистов, которые успешно продолжают службу в наших вооружённых силах», - добавил замминистра обороны Азербайджана Велиев.

В свою очередь, первый замминистра добавил, что российское ведомство уделяет большое внимание расширению взаимодействия России и Азербайджана в вопросах сотрудничества.

«В этом году предусмотрели рабочие встречи по различным сферам военной деятельности, участие представителей делегаций министерства обороны Азербайджанской Республики в международных мероприятиях. В рамках каспийского содружества протекает множество процессов, и очевидно, что минобороны Азербайджана не может находиться вне этих процессов», - сказал первый замглавы военного ведомства.

Керим Велиев поблагодарил Министерство обороны РФ за помощь по многим вопросам, касающимся сотрудничества России и Азербайджана.

«Хотелось бы отметить, что у нас хорошие отношения, руководители наших ведомств дружат, и наши договора и соглашения обуславливают развитие отношений, их улучшение. Увеличилось количество совместных проектов, которые успешно претворяются в жизнь», - сказал Велиев.

Встреча прошла в рамках V Армейских международных игр - 2019 «Кубок моря».