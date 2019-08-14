В Баку в рамках конкурса «Кубок моря» АрМИ-2019 назвали имена лучших зенитчиков

В столице Азербайджана назвали имена лучших зенитчиков. В Баку завершился промежуточный этап конкурса «Кубок моря», проходящего в рамках юбилейных Армейских международных игр - 2019.

Чтобы выявить лучшего, экипажи провели стрельбы с боевых кораблей по парящим аэростатам. Точности попаданий мешал сильный ветер. Судьи при этом учитывали не только точность и расход боеприпасов, но и время, за которое каждый экипаж справлялся с задачей.

По итогам этапа команда из России стала второй, уступив лидерство хозяевам состязания. С тем, кто получит бронзовые медали, судьям определиться сразу не удалось - на них претендуют одновременно Иран и Казахстан. Арбитры продолжают подсчет очков.