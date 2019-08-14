Истребители ВВС Норвегии поднялись в небо для сопровождения самолетов Ту-95МС ВКС России

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Его продолжительность составила более четырех часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На отдельных этапах маршрута самолеты ВКС РФ сопровождали истребители ВВС Норвегии F-16.

Как отметили в Минобороны, летчики дальней авиации выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана регулярно. Все они проходят в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства и без нарушения границ других государств.