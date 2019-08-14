Московский блогер рассказала о рукоприкладстве со стороны команды Дженнифер Лопес

Блогер из Москвы Алена Хованова пострадала во время конфликта с командой Дженнифер Лопес перед концертом поп-дивы в Санкт-Петербурге. О рукоприкладстве со стороны работников певицы она рассказала подписчикам на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел в одном из отелей Северной столицы вечером 10 августа. Девушка с другом вернулись в отель, однако, по ее словам, не сумели попасть в свой номер, так как входная группа была заполнена толпой людей с большим количеством багажа. Позже, уточнила Хованова, она узнала, что более 100 прибывших в отель гостей были работниками Дженнифер Лопес - танцорами, костюмерами, парикмахерами и другими сотрудниками.

Когда москвичка поинтересовалась, могут ли они с молодым человеком пройти к лифту, ей «в грубой форме» предложили использовать лестницу, так как это полезно для здоровья. После чего один из гостей преградил паре путь, а другая работница начала смеяться и показывать на Хованову пальцем. По словам девушки, в ответ на вопрос: «Есть какие-то проблемы?» она получила удар по лицу.

«Сразу не поняв, что случилось, я направилась к выходу, громко крича, чтобы вызывали полицию и звали охрану. Но на меня напали сзади, потянув за волосы», - поделилась она в посте.

После этого, уточнила москвичка, между ней и женщиной завязалась потасовка. В результате менеджеру отеля пришлось провести пару через черный ход, так как «в лифт не пустили даже в его сопровождении». По словам Ховановой, сотрудники отеля отказались вызвать полицию, поэтому инцидент не получил огласки сразу. Молодым людям пришлось переехать в другой отель.

Хованова отметила, что располагает видеозаписью, которая доказывает ее слова. Однако публиковать ее, а также давать дополнительные комментарии СМИ она отказалась.