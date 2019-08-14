Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца года

Владимир Путин рассчитывает, что ставки ипотечных кредитов в стране снизятся до конца года. Об этом президент России заявил сегодня в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.

Руководитель банка сообщил президенту, что в июне такие кредиты выдавались в среднем под 9,9%, и подчеркнул взаимосвязь со снижением ключевой ставки.

Президент в свою очередь подчеркнул, что меняется система работы строительного комплекса и банковская система должна на это реагировать. Владимир Путин также отметил, что рассчитывает и на снижение инфляции.

Напомним, в феврале этого года в своем послании Федеральному собранию в глава государства поручил правительству и Центробанку довести ставки по ипотеке до 9% и продолжить снижение ниже 8%.