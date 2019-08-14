Черный дым и яркое пламя: в Санкт-Петербурге огонь охватил павильоны авторынка

В Кировском районе Санкт-Петербурга вспыхнул авторынок. Всего лишь за несколько минут огонь распространился на площадь в 400 квадратных метров, увеличившись в семь раз по сравнению с началом возгорания.

Густой черный дым повалил из павильонов, заволакивая окрестные улицы. К тушению пожара уже приступили пожарные.

Всего в ликвидации возгорания задействовано 50 человек личного состава и 13 единиц техники. В момент возникновения пожара внутри помещений находились люди, но они успешно покинули опасную зону.