От «Грача» до «Ночного охотника»: лучшие кадры с конкурса «Авиадартс»

Телеканал «Звезда» публикует лучшие кадры с конкурса «Авиадартс», практическая часть которого завершилась под Рязанью.

В конкурсе использована следующая техника: истребители Су-27, Су-30 и МиГ-29, штурмовики Су-25 «Грач», бомбардировщики Су-24 и Су-34, военно-транспортные самолеты Ил-76, а также вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-24 или Ми-35, Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-8.

В данный момент судейская комиссия приступила к работе со средствами объективного контроля, установленными на полигоне и на воздушных судах, задействованных в соревнованиях, для максимально объективной оценки работы всех экипажей.

Для самолетов типа Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29 и вертолетов типа Ка-52, Ми-24 или Ми-35, Ми-28Н и Ми-8 результаты удара пары оцениваются по 100 баллов каждому экипажу пары при наличии по одному и более прямому попаданию в цель. При отсутствии прямых попаданий в цель выставляется десять баллов (за каждое попадание) каждому экипажу пары при попадании в зачетную площадь, размеченную вокруг цели.

Для бомбардировщиков результат удара при бомбометании по заданной цели с горизонтального полета с ходу оценивается в 100 баллов при радиальном отклонении точки разрыва авиабомбы от центра цели на величину, соответствующую оценке «отлично» по нормативам оценок бомбометания, и в 50 баллов в случае, если радиальное отклонение точки разрыва авиабомбы от центра цели произошло на величину, соответствующую оценке «хорошо».

Действия экипажей военно-транспортных самолетов оцениваются по точности десантирования. Основой оценки является сравнение фактического отклонения грузов от заданной точки приземления с нормативным. Оценка боевого применения осуществляется осмотром цели. В случае выполнения экипажем (парой) задачи с непредусмотренного заданием дополнительного захода его индивидуальная оценка снижается на десять баллов, при двух и более дополнительных заходах выставляется ноль баллов.

В случае невыполнения экипажем (парой) полетного здания по причине, от него не зависящей, полетное задание оценивается «не выполнено», и по решению руководителя соревнований может быть назначено выполнение повторного вылета. В этом случае экипажам ставится новая задача.