Звуки космоса: астронавт впервые сыграл DJ-сет на МКС

Итальянский астронавт Лука Пармитано устроил DJ-сет на Международной космической станции. Свое выступление он подготовил для летнего фестиваля электронной музыки World Club Dome на острове Ибица.

Подготовку к перфомансу Пармитано начал еще на Земле. Его учителем был немецкий диджей Le Shuuk, который радовал музыкой посетителей фестиваля до астронавта и объявил о первом в мире электронном сете с орбиты.

Пармитано играл около 20 минут и во время небольших сбоев связи развлекал слушателей хождением по стенам и потолку. Онлайн-трансляцию выступления вели по всему миру.