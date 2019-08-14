Друг Джигарханяна рассказал о скорой выписке актера из больницы

Друг актера театра и кино Армена Джигарханяна Артур Согомонян заявил «Звезде», что с артистом не происходит ничего серьезного и в больнице он находится на плановом лечении.

«Профилактически он капается, на следующей неделе уже будет в театре. В выходные его выписывают, я не знаю, кто разносит слухи. Нет никакой критики», - рассказал Согомонян.

По его словам, подобные профилактические мероприятия артист проходит регулярно с целью немного поправить здоровье перед началом театрального сезона. При этом Согомонян заявил, что ни о каком оперативном вмешательстве речь не идет.

«Никаких операций сегодня не планируется, а в выходные планируют уже его выписать», - сказал друг артиста.

Напомним, ранее СМИ сообщили о госпитализации Джигарханяна в одну из столичных клиник. Информацию об этом подтвердил друг актера Марк Рудинштейн, однако в театре Джигарханяна от комментариев отказались, добавив, что с артистом все в порядке и что информацией о госпитализации не владеют.