Купание бурого медведя: в Урюпинске хищник составил компанию отдыхающим на пляже

Жители Урюпинска недавно могли наблюдать необычное явление: вместе с отдыхающими на местном пляже в воде плескался медведь. При этом он явно получал огромное удовольствие от процесса.

Медвежонка запустила в реку местная дрессировщица. Косолапого она держала на поводке, а в руке у нее была палка на непредвиденный случай. Однако зверь и не думал сопротивляться, а наоборот, охотно залез в воду. Он начал играть и разгонять лапами воду.

Оказавшиеся рядом люди предпочли отдалиться от хищника, но в целом, судя по видео, они не очень удивились такому соседству, спокойно продолжая плавать рядом. В какой-то момент медведь захотел к ним присоединиться, но получил порцию брызг в морду. Ролик с купаниями опубликован на странице «Урюпинские девчата» в VK.