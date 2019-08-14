В театре Армена Джигарханяна не располагают информацией о госпитализации артиста

Заведующий труппой театра Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко заявил, что актер жив и здоров, подчеркнув, что не знает, откуда взялась информация о его госпитализации. Об этом он рассказал в беседе со «Звездой».

«Единственная информация, которую я могу вам дать, - это то, что у Армена Борисовича все нормально. Информацией о госпитализации я не владею, если бы это случилось, я бы об этом знал. Я эту информацию не даю. Когда она у нас будет, она будет выложена на сайте», - сказал Дьяченко.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что Армен Джигарханян госпитализирован в реанимационное отделение одной из московских клиник, предположительно, из-за обострения давнего заболевания. Друг актера Марк Рудинштейн подтвердил «Звезде» сообщение о госпитализации, но не смог назвать причины случившегося и диагноз.