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Российская сборная претендует на победу в конкурсе «Уверенный прием» на АрМИ-2019

Алексей Казанников
15:53 14.08.2019
Военные связисты из России прошли финальную эстафету состязания с минимальным отрывом от лидирующей команды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Казахстане завершился финальный этап конкурса «Уверенный прием» в рамках АрМИ-2019. Российские связисты оказались в числе лучших с минимальным отставанием от лидирующей команды.

Военные связисты из пяти стран 14 августа состязались в развертывании станций приема, перемещении узлов связи и точности передачи сигналов. Участникам предстояло на время преодолеть дистанцию в 600 метров, постоянно прокладывая кабель, а также установить максимально точную радиосвязь. Условия оказались максимально приближены к боевым: во время выполнения основных задач соревнующиеся прошли полосу препятствий, включающую в себя ров, свалку из покрышек и колючую проволоку.

По общему времени прохождения эстафетного маршрута сборная России оказалась на втором месте. От лидеров - команды Казахстана - она отстала с минимальным отрывом, при этом значительно обогнав китайцев и белорусов. Объявят окончательные итоги конкурса и наградят победителей 15 августа.

Тем временем в двух конкурсах АрМИ-2019 14 августа Россия получила призовые места. Победу команда одержала на полигоне Алабино в Подмосковье, где проходил финал конкурса «Полевая кухня». На полигоне Брестский в Белоруссии в одном из самых представительных конкурсов - «Снайперский рубеж» - Россия взяла второе место.

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