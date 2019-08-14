Невероятная история: во Владивосток прибыла скрипка, пережившая бомбардировку Хиросимы

Во Владивосток доставили уникальный и единственный в своем роде музыкальный инструмент - скрипку, которая выжила при бомбардировке Хиросимы в 1945 году.

Она принадлежала учителю музыки из России Сергею Пальчикову, который много лет назад переехал из столицы Приморья в японский город. Сам он также выжил в атомной катастрофе.

Инструмент доставили на круизном лайнере. На причале скрипку встречали музыканты, которые тут же провели концерт. В перерывах между исполнениями мелодий организаторы рассказывали историю учителя и его уникального инструмента.