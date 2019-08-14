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Врач назвал возможную причину потери сознания Дельфина

Лина Давыдова
15:43 14.08.2019
Певец Дельфин упал в обморок, когда записывал свой новый альбом на студии звукозаписи в Москве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dolphin, ВКонтакте

Музыкант Андрей Лысиков, известный под сценическим псевдонимом Дельфин, мог потерять сознание из-за транзиторной ишемической атаки. Так полагает врач-хирург Владимир Хорошев.

«Подобное явление, как потеря сознания, может происходить в силу так называемой транзиторной ишемической атаки (ТИА). Она может быть кратковременной. Но если не принять мер, если это затянулось, то ТИА может обрести характер острого нарушения мозгового кровообращения. Это то, что в народе называется инсультом», - рассказал в комментарии «Звезде» Хорошев.

Ранее стало известно, что певцу Дельфину стало плохо на студии звукозаписи в Москве. Музыкант упал в обморок. Через некоторое время он пришел в себя. По словам директора и менеджера певца Владимира Теплякова, поводов для беспокойства нет. Сейчас со здоровьем исполнителя все в порядке, он продолжил работу над новой пластинкой.

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