Исчезнувшего в лесу под Омском трехлетнего ребенка ищут сотни человек

Сотни человек разыскивают пропавшего в лесу под Омском трехлетнего мальчика. Ребенок исчез 13 августа из автомобиля, когда его родители ненадолго отлучились.

Полицейские, спасатели, кинологи и добровольцы искали маленького Колю всю ночь. Периметр поисков 14 августа решено было увеличить, в воздух подняли вертолет и квадрокоптеры, на помощь также выехали волонтеры из Новосибирска и Москвы.

Ребенок поехал в лес за грибами и ягодами вместе с родителями. Мать и отец оставили его в машине на 15 минут, а когда вернулись мальчика уже не было. После безуспешных самостоятельных поисков они решили обратиться в правоохранительные органы. По факту исчезновения ребенка следственное управления СКР по Омской области возбудило уголовное дело.