«Надо быть ко всему готовым»: друг Джигарханяна подтвердил госпитализацию артиста

Российский продюсер и актер Марк Рудинштейн рассказал «Звезде» о состоянии здоровья своего друга, актера театра и кино Армена Джигарханяна.

Рудинштейн подтвердил ранее появившуюся информацию о госпитализации артиста, однако затруднился назвать диагноз, из-за которого Джигарханян попал в больницу.

«Да, увезли в больницу, да, в тяжелом состоянии. Пока известно только то, что состояние тяжелое. Как ни страшно говорить, надо быть ко всему готовым. Четыре дня назад его состояние было хорошим, в театр пришел», - сказал продюсер.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Армен Джигарханян госпитализирован в реанимационное отделение одной из московских клиник. Предположительно, у него обострилось давнее заболевание на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.