Россия взяла серебро на конкурсе «Дорожный патруль»

В четвертый день соревнований «Дорожный патруль» команды на скорость меняли колесо автомобиля (лучшим стал Узбекистан) и состязались в умении экстремальной парковки.

Никто идеально не справился с заданием. В результате все команды получили по одному баллу. По итогам всех дней соревнования Иран и Россия получили одинаковое количество баллов.

В ходе заседания судейской комиссии победу было решено присудить принимающей стороне - Ирану. Окончательный итог:

1. Иран

2. Россия

3. Узбекистан

4. Армения

В составе каждой команды до семи человек: начальник, капитан, три участника и два представителя технического персонала.

Конкурс проводится в два этапа на автомобилях марки Lada Vesta:

Соревнования специалистов. Участникам предстоит совершить экстремальное вождение с выполнением приемов контраварийной подготовки на автомобиле, пройти индивидуальную гонку на автомобиле по установленному маршруту, провести регулирование дорожного движения с помощью жезла регулировщика и рук, измерить величину суммарного люфта рулевого управления автомобиля, заменить колесо, совершить экстремальную параллельную парковку автомобиля.

Военно-техническая эстафета (командная гонка).

Победители и призеры соревнований и конкурса определяются по результатам конкурса судьями.