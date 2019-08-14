Россия взяла серебро на конкурсе «Дорожный патруль»
В четвертый день соревнований «Дорожный патруль» команды на скорость меняли колесо автомобиля (лучшим стал Узбекистан) и состязались в умении экстремальной парковки.
Никто идеально не справился с заданием. В результате все команды получили по одному баллу. По итогам всех дней соревнования Иран и Россия получили одинаковое количество баллов.
В ходе заседания судейской комиссии победу было решено присудить принимающей стороне - Ирану. Окончательный итог:
1. Иран
2. Россия
3. Узбекистан
4. Армения
В составе каждой команды до семи человек: начальник, капитан, три участника и два представителя технического персонала.
Конкурс проводится в два этапа на автомобилях марки Lada Vesta:
Соревнования специалистов. Участникам предстоит совершить экстремальное вождение с выполнением приемов контраварийной подготовки на автомобиле, пройти индивидуальную гонку на автомобиле по установленному маршруту, провести регулирование дорожного движения с помощью жезла регулировщика и рук, измерить величину суммарного люфта рулевого управления автомобиля, заменить колесо, совершить экстремальную параллельную парковку автомобиля.
Военно-техническая эстафета (командная гонка).
Победители и призеры соревнований и конкурса определяются по результатам конкурса судьями.