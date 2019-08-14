СМИ сообщили, что Джигарханян попал в реанимацию
У знаменитого артиста обострилось давнее заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.
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Известный актер Армен Джигарханян госпитализирован в реанимационное отделение одной из московских клиник. Об этом сообщает Mash.
По информации паблика, у артиста обострилось давнее заболевание на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.
В апреле этого года некоторые СМИ распространили информацию, что Джигарханян попал в больницу в тяжелом состоянии. Позже источник «Звезды», знакомый с актером, опроверг эти сообщения.