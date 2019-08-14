Песков прокомментировал информацию об ужесточении правил контакта российских ученых с иностранными организациями

Российским ученым необходимо проявлять определенную бдительность, поскольку научно-промышленный шпионаж никто не отменял. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив при этом, что специалистам не нужно сковывать себя какими-то правилами.

Ранее СМИ сообщили, что Министерство науки и высшего образования РФ подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.

«Не знаю, не видел этого текста... Конечно, нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют и, скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял... Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут», - заявил Песков, комментируя соответствующую информацию.

В Минобрнауки, в свою очередь, сообщили, что приказ об ужесточении правил контакта российских ученых с иностранцами имеет лишь рекомендательный характер.