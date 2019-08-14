Названы продукты для защиты курильщиков от рака

Черника, яблоки и брокколи являются отличными средствами для защиты курящих людей от рака. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эдит Коуэн в Австралии.

Более того, продукты, богатые флавоноидами - пигментами растительного происхождения, способны защитить страдающих от зависимости к никотину людей также и от сердечно-сосудистых заболеваний. В эксперименте приняли участие более 55 тысяч человек в возрасте от 56 до 60 лет.

Ученые проанализировали данные участников и выяснили, что для снижения риска развития рака или сердечно-сосудистых заболеваний следует употреблять не только перечисленные выше продукты, но также чай и апельсины. В целом, речь идет о любых продуктах растительного происхождения.

В результате работы выяснилось, что такие продукты также способны защитить людей, которые имеют пагубное пристрастие к алкоголю. Однако исследователи убеждены, что такая еда не может на 100% избавить от риска развития вышеперечисленных недугов, уточняет Nature.

Ранее другая группа ученых из Женевского университета выяснила, что виноград обладает свойствами, позволяющими бороться с раком легких. Этому способствует содержащийся во фрукте полезный компонент ресвератрол.