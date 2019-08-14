Депутаты Рады устроили перепалку из-за русского языка

Новоизбранные депутаты Верховной рады Украины устроили перепалку на подготовительном заседании. Поводом для конфликта стало выступление сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадима Рабиновича. Свою речь он произнес на русском языке, что серьезно возмутило депутатов.

Депутат Ирина Геращенко из партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявила, что выступление Рабиновича нарушает украинское законодательство. С ней согласился и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Он напомнил, что языком работы Рады является государственный язык, и призвал не нарушать регламент.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный еще правительством Петра Порошенко, вступил в силу 16 июля этого года. Согласно документу украинский язык становится обязательным для органов государственной власти и госучреждений.